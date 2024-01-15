民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

更新時間：11點00分

更新內容：民進黨前主席施明德辭世，總統蔡英文表示，昨天她到醫院探視施明德，今天收到他離世的消息，感到哀傷不捨，也希望家屬節哀珍重。「謝施前主席為台灣的付出與貢獻，我們會團結所有的力量，持續打造更好的台灣」。

蔡英文在臉書表示，施明德在威權時期，就投身民主運動，是台灣民主及人權先驅，影響台灣深遠。在過去噤聲的年代，施參與《美麗島》雜誌的籌辦，以及各種社會運動，宣揚民主、自由和人權理念，也因反對當時的各項禁令，而深陷囹圄，在台灣民主歷程，寫下重要篇章。

她說，台灣已走過當年黨禁、報禁的年代，也剛歷經第八次的全民直選總統。現在的台灣，已是民主自由的台灣，更是國際民主陣營的重要夥伴。施明德一生關切台灣社會的發展，以及民主自由的保障。「謝謝施前主席為台灣的付出與貢獻，我們會團結所有的力量，持續打造更好的台灣」。

－－－－－－－－（以下為原文）

針對民進黨前主席施明德於今（15）日辭世，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文於昨日赴榮民總醫院探視施明德，稍早得知這項訊息後，總統感到哀傷不捨，也希望施的家屬節哀珍重。

林聿禪表示，施明德在威權時期就投身民主運動，參與《美麗島》雜誌籌辦，宣傳自由民主理念，挑戰當年的黨國體制，曾因主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會，在「美麗島事件」後身陷囹圄，出獄後也曾擔任民進黨主席。

她說，施明德一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。