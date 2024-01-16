新台幣兌美元上半場也貶值1.73角、暫收31.388元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日盤勢明顯回檔，創下元月的相對低點，在大跌的過程中，量能增加，台股相對弱勢，在未站回5日線之前，指數將下探季線支撐。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，由整年度來看，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，2023年台股主要是由Cloud AI帶動，預期進入2024年下半年將交棒給Edge AI啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

尹乃芸指出，CES消費性電子展新品齊發，可望帶動電子股人氣回溫，晶圓龍頭大廠法說即將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。

尹乃芸建議，不妨考慮降低高評價個股，增持相對低評價、財務體質優的高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。