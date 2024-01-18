周四香港恆生綜合指數早盤暫升77點或0.5%，為15354點。國企股(H股)升0.7%。科技指數上揚0.6%。

主要科技股高開，然而隨後表現不一，騰訊跌1.2%，美團跌1.2%，惟阿里巴巴升1.5%。

百度升3.4%，為表現最好的藍籌股。

友邦保險跌1.3%，稍早重挫2%，股價創一年新低。保誠跌1.5%。

煤炭、醫療、黃金股為表現較弱的板塊。

黃金股跌0.7%，其中山東黃金跌1.6%，紫金礦業跌0.4%。

汽車股也表現疲弱，理想跌0.5%，小鵬跌0.5，比亞迪跌0.2%。

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