周四香港恆生綜合指數早盤暫升77點或0.5%，為15354點。國企股(H股)升0.7%。科技指數上揚0.6%。
主要科技股高開，然而隨後表現不一，騰訊跌1.2%，美團跌1.2%，惟阿里巴巴升1.5%。
百度升3.4%，為表現最好的藍籌股。
友邦保險跌1.3%，稍早重挫2%，股價創一年新低。保誠跌1.5%。
煤炭、醫療、黃金股為表現較弱的板塊。
黃金股跌0.7%，其中山東黃金跌1.6%，紫金礦業跌0.4%。
汽車股也表現疲弱，理想跌0.5%，小鵬跌0.5，比亞迪跌0.2%。
由於市場對降息的預期減弱，美債息回升，美股主要指數周三收黑，反映中概股的金龍中國指數跌2.6%。恆指開高，隨後震盪。
周四香港恆生綜合指數早盤暫升77點或0.5%，為15354點。國企股(H股)升0.7%。科技指數上揚0.6%。
主要科技股高開，然而隨後表現不一，騰訊跌1.2%，美團跌1.2%，惟阿里巴巴升1.5%。
百度升3.4%，為表現最好的藍籌股。
友邦保險跌1.3%，稍早重挫2%，股價創一年新低。保誠跌1.5%。
煤炭、醫療、黃金股為表現較弱的板塊。
黃金股跌0.7%，其中山東黃金跌1.6%，紫金礦業跌0.4%。
汽車股也表現疲弱，理想跌0.5%，小鵬跌0.5，比亞迪跌0.2%。
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