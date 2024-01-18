上奇2023年合併營業利益3.6億元，歸屬母公司稅後淨利2.8億元，每股稅後盈餘4.51元。上奇兩大業務中，雲端服務業務2023年營收年增近20％，主要貢獻來自子公司昕奇雲端，昕奇雲端2021-2023年營收年增維持2成，來自於東南亞市場貢獻達到3成，2023年6月正式進軍日本，也是布局亞洲市場的第7個國家。由於日本雲端服務IaaS市場規模不小，昕奇雲端鎖定日本新創企業，提供多雲服務及跨雲帳務系統ARMIN，幫助新創客戶雲端成本優化且高效率統一管理雲端資源，並制訂日本市場發展的5年計畫。而昕奇的毛利率及營業利益率都優於上奇本身及同業雲託管服務商，今年營收及獲利貢獻度看漲。

此外，上奇為HP數位印刷機HP Indigo在台灣唯一經銷商，去年因企業資本支出縮減，數位印刷業務貢獻大幅減少，貢獻營收比重約8％，今年預期機台銷售好轉，營收挹注可望明顯成長。