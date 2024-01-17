這個北非國家所持的理由是，既然調漲價格是規畫已久的事，現在也不能讓紅海情勢緊張升溫給耽擱。再加上還是有一些船隻繼續利用蘇伊士運河來通行，雖然沒像以前賺得一樣多，但多出的漲價費用累積起來也是不無小補。

蘇伊士運河管理局統計，元月1至11日期間，通過蘇伊士運河的交船舶數量比去年同期大減30%。原因是，有伊朗在背後支持的葉門武裝團體青年運動，開始加強對紅海的攻擊，以回應以色列重砲轟擊巴勒斯坦的哈瑪斯。

上周，蘇伊士運河管理局曾說，基於安全考量，商船可能比較喜歡跑更長的航線，而不是進入紅海這塊戰區。所以，蘇伊士運河現在就算不漲價，反而降價的話，也不會吸引到更多船隻來通行。

15日調高過河費用的埃及政府，過去一直在優化蘇伊士運河的交通，河道變得又寬又深。另外，這個中東人口最多的國家，也正與IMF（國際貨幣基金組織）協商，爭取目前30億美元的補助金，是否還可再多增加1倍。

在美英聯軍開始空襲，位於葉門境內的青年運動後，這個武裝組織便揚言要強化對紅海的襲擊力道。青年運動嗆說，之前只針對與以色列有關係的船隻，以反應對以色列轟擊加薩的不滿，但現在美國、英國與其它外國也一視同仁，被列入受攻擊的目標。

根據去年10月的通告，蘇伊士運河管理局將部分油輪過河費上漲15%，也包括載送其它石油相關產品的船。蘇伊士運河管理局再次強調，調降過河費與提高行經紅海的誘因，都無法解決船公司對安全的疑慮。

紅海這次危機對全球海運的影響很大，衝擊到供應鏈，像3年前的新冠疫情一樣，海上行駛的船好像都沒有移動，就算有動也會誤點。2023年蘇伊士運河的年營收達102.5億美元，如果都不直行紅海，2024年的收入將受到衝擊。

總部位於布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）表示，若蘇伊士運河的營收減少個幾周，埃及政府可以忍受。但埃及無法容忍的是，看著巴勒斯坦人流離失所逃難到西奈半島，以及加薩走廊這場戰爭所造成的嚴重經濟影響，跟區域戰爭風險。