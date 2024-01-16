海事安全公司安布雷(Ambrey)表示，一艘懸掛馬耳他國旗、希臘擁有的散裝輪，在葉門海域附近遭到飛彈襲擊。這是24小時內的第三起貨輪遭襲事件，連帶使殼牌(Shell plc)石油決定暫停紅海航線。

希臘官員表示，週二，一艘懸掛馬耳他國旗的散裝貨輪「佐格拉菲亞號」(Zografia)，在紅海遭到飛彈襲擊而受損。該船遭到攻擊時，正向北駛向蘇伊士運河。

美聯社分析的衛星追蹤數據顯示，佐格拉菲亞號在襲擊後仍在移動，所以傷害不算嚴重。

海事官員稱，船上並沒有貨物，因此僅有船身損失。船員包括 20 名烏克蘭人、3 名菲律賓人和 1 名喬治亞人。

華爾街日報報導，殼牌公司剛剛決定暫停紅海航線，因為擔心一次成功的襲擊，可能會導致重大漏油事件，並威脅船員的安全。

目前該公司還未出面證實，不過去年12月，一艘由殼牌公司租下的油輪，就曾在紅海遭到無人機襲擊，並遭到青年運動(Houthi)武裝船隻的騷擾。

同時，卡達總理表示，液化天然氣運輸也將受到該地區緊張局勢的影響，但他並不支持更多的軍事行動，他說對葉門的襲擊，可能會使危機惡化。