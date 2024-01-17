過去幾天期間，重新加強對紅海商船攻擊力道的葉門青年運動，兌現自己先前的承諾，那就是只要是美軍一旦來襲，絕對會反擊回去。果然，從15日開始，短短24小時之內，已傳出有兩艘民用船隻接連遭到導彈打中，所幸還能繼續航行。

美商風險保險業者達信（Marsh）指出，承保行經紅海的保險公司，正把美英兩國，以及跟以色列有關的商船排除在外，明白來說，就是不會受理這些國家的保單。

保險業者也加上附註，不讓美國、英國或以色列船公司保險。不過，不少保險公司都會加入這些特別條款，也會註明萬一出事時，誰是獲得理賠金的受益人，以及相關補充事項等。

外媒指出，紅海地區目前幾乎沒有安全性可言，尤其是南邊海域。西方海軍聯隊也曾示警，商船如要通過的話很不安全。武裝組織青年運動宣布，在美英兩軍開始空襲葉門後，就表示這兩國的船隻已被認定是可以攻擊的目標。

全球許多大型船公司紛紛改道繞行，但不少還是執意要直行紅海。英國大油商殼牌已停止借道該區的油輪運輸作業。另外，旗下有約800艘船隻的日本商船業者商船三井（MOL）也暫停經過紅海。

日媒日經新聞17日報導，另外兩家日本船公司日本郵船（NYK Line）以及川崎汽船（K-Line），全都跟進同業商船三井的做法。不過，雖然紅海攻擊事件不斷，但還沒有發生因導彈襲擊，導致商船無法繼續航行的情況。

就是因為有不少紅海船隻的貨艙以及船身遭損，但不是致命性的損傷，表示保險公司還會繼續為許多穿越曼德海峽（Bab el-Mandeb）的商船提供保險。不過，目前海運產業所面臨到的危機算是不小的。

保險公司達信指出，保單上受益人是很直接易懂的名詞，不過相關補充事項內，是可以填寫更多的資料，有些根本是毫無相關的，像是之前停泊的港口以及租用這艘船的公司等。

在美國和英國主動出擊後，戰爭發生的風險機率在最近幾天狂飆，保險費占船隻價值的比例，從幾周前的千分之一左右，一下子大增10倍至百分之一。換算下來，一艘1億美元的商船，現在的保費約為100萬美元，若在以往的平日，大概只要10萬美元。