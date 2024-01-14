葉門叛軍「青年運動」（Houthi）不斷在紅海攻擊商船，美國與英國日前聯手發動大規模報復行動後，不但未能讓紅海局勢降溫，反而大幅推升緊張局勢。市場人士分析指出，航運公司避開紅海航線的時間恐進一步拉長，導致航運成本狂飆。

美國財經媒體CNBC引用S&P Global Commodity Insights數據報導，紅海危機造成的風險正在全球蔓延，北亞與歐洲之間航線，運送一個40英尺貨櫃的價格已經飆升至6000美元（約新台幣18.8萬元），自去年10月以來上漲600%。

全球航運巨頭避開原定的紅海航線，繞道南非好望角，不但增加約100萬美元（約新台幣3140萬元）的燃料成本與10天航程，還有可能造成供應鏈混亂。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）憂心指出，全球供應鏈原本就脆弱，又受到額外衝擊，恐讓疫情後困擾美國經濟的混亂狀況重演。

摩根大通分析師也警告，如果全球運輸成本再度上漲，最終導致商品價格走高，未來幾個月的消費者物價指數可能增加。市場人士表示，物價飆升的壓力可能顛覆美國聯準會（Fed）拉低通膨的努力。