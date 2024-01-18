中職「樂天女孩」人氣成員林襄， 12日卻傳出林襄退出樂天啦啦隊，隨後林襄經紀人莉奈也證實，確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，如今網路上卻傳出林襄將球衣出售；對此，林襄截圖澄清，並呼籲：「大家小心來歷不明的林襄球衣」。

林襄18日在IG限時動態上曬出一張對話紀錄，圖中可見網友貼出印有95號的林襄球衣照，聲稱「林襄開始賣球衣了欸，誇張，她直播開賣球衣」，不僅直言林襄將球衣全賣了，更批她「連留下來做紀念都不要」；對此，林襄澄清，自己並沒有賣球衣，也提醒「大家小心來歷不明的林襄球衣」。

林襄否認賣球衣。（圖／林襄IG）

事實上，林襄12日傳出退出樂天啦啦隊，經紀人莉奈也表示，現在都在規劃討論，一切由球團宣布為主，有好消息會通知大家，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，日本啦啦隊也積極詢問」目前尊重球團新球季時官宣，不能透露太多。

然而，當時消息曝光後，許多網友猜測似乎與酬勞、感情以及生涯規劃有關，但以上傳言皆未被證實，而林襄最後花落誰家受到外界高度關注。