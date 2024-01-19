為什麼體內尿酸濃度會過高？雖然台灣患者大多是因為天生體質，但若不想頻繁發作痛風，勢必得調整飲食。首先，營養師建議要「完全禁酒」，研究顯示，就算是只有酒精殘留的薑母鴨、燒酒雞，都可能引爆痛風；另外要避免的還有含糖飲料，尤其是高果糖糖漿的手搖飲，更是造成痛風年輕化的主因，所以在尾牙聚餐時一定要盡量避開這些地雷食物。

痛風擁有「富貴病」的封號，土城醫院風濕過敏科蔡秉翰主任表示，尾牙聚會幾乎餐餐大魚大肉，因此痛風發作的人數增加2~3成。「有些患者平時不吃藥，但考慮到之後要吃大餐，所以會自以為聰明地先服用降尿酸藥物，希望藉此讓尿酸不超標，卻可能造成反效果。」

蔡秉翰說，尿酸濃度的波動起伏也是痛風發作的原因，突然讓尿酸一下子降、一下子升，反而可能誘發痛風發作，因此不建議患者擅自在餐前服用藥物，不如好好選擇聚餐時的食物，才是比較重要的事。

營養師程涵予說，多數人認為只有啤酒較容易誘發痛風，但研究顯示，任何酒類都可能導致痛風發作，而且風險增加4成。「喝酒雖然只會微微增加尿酸數值，但其實卻會大大的增加痛風發作的風險。」

程涵予說，研究發現在24小時內喝超過1-2 份酒精飲料（一份酒精大約等於一罐5%酒精濃度的啤酒350ml），與沒有喝酒相比，痛風發作的風險高出4成，而且喝越多、痛風發作風險越高。另外，2015年的美國醫學雜誌針對724名參與者進行為期12個月的研究發現，喝任何種類的酒都會增加痛風發作的風險。

因此程涵予建議痛風患者最好完全禁酒，甚至連燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐都避吃。「因為就算煮再久，都無法使這些料理中的酒精完全揮發，研究發現煮15分鐘後，酒精殘留約40%；就算煮到2小時，酒精仍殘留10%，而這一點點殘留的酒精，就可能使你的痛風發作。」

營養師程涵予表示，並非只有啤酒較容易引發痛發發作，研究顯示，任何酒精都可能增加4成發作風險。合成圖聚餐時要避免吃過多紅肉、海鮮、高脂肪食物，否則吃完後恐怕會導致痛風發作，也會使體內尿酸濃度升高。（圖／CTWANT合成）

同時也要避喝含糖飲料，所以尾牙聚餐時最好別碰芭樂汁、柳橙汁等飲料。「研究發現，攝取1公克的果糖，會在之後的2小時內使每公升血液中的尿酸增加1~2毫克，而且喝較多的含糖碳酸飲料的人，尿酸濃度也較高，尤其是高果糖玉米糖漿的攝取量，與痛風發病風險明顯正相關，由於許多年輕人愛喝含有高果糖玉米糖漿的手搖飲，可能也是痛風年輕化的原因之一。」

另外，也要少吃一些高普林食物，包括紅肉、內臟和海鮮，以免身體代謝出更多的尿酸。「所有的紅肉例如牛肉、牛排、豬肉、豬排、羊肉、羊肉爐都是高普林食物，另外內臟類如豬肝、腰子、牛舌，及海鮮類包含貝類、干貝、牡蠣、龍蝦、蝦子、螃蟹、魚全部都是高普林食物，記得避免或減少食用。」

程涵予提醒，聚餐時經常會出現的酸菜白肉鍋、佛跳牆，由於濃郁高湯含有高普林，因此也要少吃。還有高脂肪食物如培根、香腸、五花肉等食物會抑制尿酸排泄，在急性痛風發作期時也要避免大量食用。

亞大醫院腎臟科醫師林軒任在臉書PO文表示，一般來說蔬菜都屬於痛風族的安全食物，但還是有些例外，例如豆芽菜、紫菜、筍子都屬於高普林食物，建議少吃，但也不是說高普林就一定會引發痛風，例如香菇、金針菇、杏鮑菇雖然普林高，卻不會誘發痛風。

蔡秉翰則提醒痛風族要多喝水，因為痛風的另一個關鍵在於「喝水量不足」。「導致體內尿酸偏高的原因，除了體質、飲食之外，還有代謝，如果體內尿酸無法排出，尿酸值自然就會偏高，建議每天至少要攝取2000c.c.的水分，才能幫助體內尿酸排出。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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