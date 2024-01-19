周五香港恆生綜合指數早盤上揚83點或0.5%，為15475點。國企股(H股)升0.1%。科技指數漲0.2%。
主要科技股漲跌不一，騰訊和美團升逾1%，京東也上漲0.5%；阿里巴巴和小米則下跌接近1%。
煤炭股強勢，上漲1.2%，兗煤澳大利亞大漲5.8%。
友邦保險也大漲4.1%，保誠升2.0%，中國平安漲0.9%。
新鴻基地產獲得大股東郭氏家族增持，股價揚升1.7%。
奈雪的茶跌1.0%；該公司宣布今年要新開200家直營店，並視情況動態調整該目標。
美股周四全線收高，不過反映中概股的金龍中國指數下跌0.23%。港股在昨日結束連4跌的頹勢之後上漲，周五也高開12點。
周五香港恆生綜合指數早盤上揚83點或0.5%，為15475點。國企股(H股)升0.1%。科技指數漲0.2%。
主要科技股漲跌不一，騰訊和美團升逾1%，京東也上漲0.5%；阿里巴巴和小米則下跌接近1%。
煤炭股強勢，上漲1.2%，兗煤澳大利亞大漲5.8%。
友邦保險也大漲4.1%，保誠升2.0%，中國平安漲0.9%。
新鴻基地產獲得大股東郭氏家族增持，股價揚升1.7%。
奈雪的茶跌1.0%；該公司宣布今年要新開200家直營店，並視情況動態調整該目標。
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