全球COVID-19陽性率上升，國內新冠病例也有升高趨勢。然而，世界衛生組織（WHO）近日則示警「X疾病（Disease X）」的致死率比COVID-19高出20倍。祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也敦促各國都該在2024年的5月前簽署「大流行病協定」，為「X疾病」的潛在威脅做好準備。

綜合外媒報導，譚德塞於17日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇敦促各國簽署「大流行病協定」，他認為提前簽署協定即可以幫助全球有更好的因應方式，以對抗這一共同的敵人「X疾病」，他說「任何事情發生都是時間問題，所以我們需要為我們不知道的疾病做足準備。」

譚德塞也將Covid-19確定為X疾病的最初實例，因為所謂的X疾病就是指「未知病毒引起的嚴重國際流行病」，他也再次強調為未來大流行做好準備的重要性。

據世界衛生組織稱，「X疾病」的致死率比COVID-19高出20倍，因此其造成的破壞可能超過Covid-19。「X疾病」指的是「未知病毒引起的嚴重國際流行病」，早在2022年世界衛生組織召集了300名科學家，對25個病毒和細菌進行了研究，並創建了1份病原體清單，他們認為這些病原體有可能造成嚴重破壞，應該進行更多研究，名單中包括「X疾病」，該組織於2018年首次認可該疾病。

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