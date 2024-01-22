穩住外貿成為大陸拚經濟的重要一環。根據大陸海關數據，2023年，大陸跨境電商進出口總額2.38兆元（人民幣，下同），增長15.6％。其中，出口1.83兆元，增長19.6％；進口5483億元，增長3.9％。跨境電商快速發展，既滿足了境內消費者多樣化個性化需求，又助力大陸產品成為外貿發展的重要動能。

大陸《人民日報》報導，近年來，跨境電商作為發展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業態，顯示出巨大的市場活力和增長韌性，成為外貿領域的一抹新亮色。

報導指出，隨著全球化深入發展，越來越多的大陸企業將目光投向海外市場，尋求更大發展空間，跨境電商出口正是其中一條重要路徑。

報導稱，2023年，大陸國務院辦公廳印發《關於推動外貿穩規模優結構的意見》提出，「推動跨境電商健康持續創新發展」、鼓勵各地方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗區，積極發展「跨境電商＋產業帶」模式，帶動跨境電商企業對企業出口。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員朱思翹認為，在全球貿易不確定性增長和貿易低迷的情況下，跨境電商依託靈活、高效、韌性的供應鏈，為全球消費者提供更加物有所值的產品，也給全球貿易增長注入了新的動力。

報導稱，廣州海關結合企業需求推出特殊區域跨境電商出口集拼監管模式，把同一消費者訂單中各類型電商商品合併成一個包裹，辦理出境通關手續，促進跨境電商全天候24小時通關順暢。2023年，廣州白雲機場海關已累計監管出口跨境電商商品3.46億票，同比增長51.8％。

「通過跨境電商出口海外倉模式，我們的自主品牌成功在國外市場站穩了腳跟。」浙江杭州維麗傑旅行用品有限公司總經理呂強說，不僅發貨和售後更便捷，還能通過電商平台及時收集國外消費者的使用回饋，不斷優化產品。

朱思翹認為，數位技術的快速發展、區域合作的推進等，都將為跨境電商發展創造更好環境。建議持續落實好已制定的各項穩外貿政策。同時，針對新形勢新任務，適時推動制定新政策新舉措，完善跨境電商產業鏈和生態鏈，逐步形成一系列適應和引領全球跨境電商發展的管理制度和經貿規則，進一步增強大陸跨境電商國際競爭力。

大陸海關總署相關負責人表示，將扎實推進跨境電商綜試區建設，持續推進市場採購貿易方式創新發展，推動跨境電商與其他業態聯動互促、融合發展，不斷拓寬貿易管道，實現內外貿一體化發展，助力外貿保穩提質。