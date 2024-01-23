新光三越台北信義新天地福袋獎項，宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra ABS，價值10萬9980元。（新光三越提供）

福袋預購熱，繼台北南西店、站前店、天母店結束後，今年新光三越台北信義新天地「龍轉運轉好運福袋」將於明（24日）上午10：00於App上開賣，可以skm points 100點＋skm pay 1000元購買，今年超越往年規模，基本品內含5個專櫃級明星商品，例如TESCOM吹風機、KINYO果汁機、SABON磨砂膏、Apivita護唇膏等，市價超過3000元。

於App上預購福袋的顧客，能於大年初一（2／10）參與驚喜獎抽獎，最大獎為BMW 118i Edition

M（Alpine White），含稅價值181萬元。此外還有三大奢華獎璀璨鑽石，其中D&D JEWELRY GIA

50分心型鑽戒，價值14萬5000元，另有宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra ABS，價值10萬9980元。獎項還有台南大員皇冠假日酒店、台北維多麗亞酒店、台北瀚寓酒店等飯店住宿券，及峇嵐杉丘奢華露營一泊

三食平日住宿等，共25間總價值超過20萬元的星級旅宿、豪華露營獎項。還有機會抽中[i]Store系列3C、Dyson系列家電，並有OSIM按摩椅、STRESSLESS舒適椅等品牌好禮。

2／10至2／14，持新光三越貴賓卡或已綁定的App於台北信義新天地單筆消費688元，即可至指定當店兌換處限量「好運刮刮樂」乙份，有機會刮中10萬點skm points。