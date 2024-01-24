中鋼推動綠能產業發展邁開一大步。中鋼集團旗下中碳生產的碳材料產品中尤以「石墨碳微球」最受矚目，該產品不僅是鋰電池負極材料的重要成份，可廣泛應用於電動巴士及儲能櫃等所需的儲能裝置，另外也成功開發可於毫秒內瞬間儲存及釋放電量的「超電容用碳粉材料」產品，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等，力助中鋼集團深化儲能及綠能產業材料布局。

中鋼集團推綠能產業邁大步，開發石墨負極材料。（圖／中鋼提供）

中鋼是國內最大的一貫作業煉鋼廠，除了利用冶金煤生產的焦碳作為高爐煉鐵還原劑外，煉焦製程產出的輕油、煤焦油等副產品則結合集團旗下中鋼碳素化學公司所發展的獨特分餾製程，進一步產製苯、甲苯等基礎化工原料及各種精密碳材料。

中鋼歷經民營化、多角化及國際化發展，現已成為擁有鋼鐵、工程、工業材料、物流投資及綠能等五個事業領域的集團企業，並秉持「產業升級，材料先行」的理念，除了供應臺灣各項基礎建設與產業發展所需的鋼鐵材料外，亦落實循環經濟，致力鋼鐵製程副產品高值化應用，提供國內產業升級轉型所需要的關鍵材料。

中鋼10多年前即攜手中碳研發精密碳材料，不僅與鋰電池廠商合作，以協同研發的模式開發出具備高功率、長壽命等特性優勢的石墨負極產品，大幅提升中鋼煤焦油副產品的循環經濟價值，也投入研發技術資源協助中碳進行製程改善，提升石墨負極產品的品質。此外，隨著鋰電池電容量的需求日益提高，中鋼目前將發展多年的「碳材料複合化技術」延伸至高電容量新型負極材料的開發，期許將來集團自主開發的石墨負極材料單位電容量能提升1.33倍以上，即每克負極材料的電容量從360mAh（毫安培小時）提高逾480 mAh。

中鋼集團為開拓精密碳材料種類與應用領域，於中碳的高雄小港廠區建造8條瀝青碳微球生產線，產製石墨碳微球產品前驅物，再於中碳屏南廠建置高溫石墨化量產線，經多年高溫操作技術開發及操作經驗累積後，中碳自行開發出攝氏3,000度高溫下能進行石墨化熱處理的關鍵技術，成功自主量產石墨碳微球產品。

中碳目前石墨碳微球產品的年產能達2,000噸，銷售市場遍布歐洲、美國、日本、韓國、泰國等地，除了廣泛應用於電動巴士、儲能櫃等所用的鋰電池，近期更進一步推廣至純電力賽車及超級跑車的電力系統裝置，充分發揮石墨碳微球產品快速充放電的特點。

中鋼表示，面對全球減碳浪潮及未來碳中和的嚴峻挑戰，集團積極參與鋰電池供應鏈的建構，旗下子公司中碳今年將擴充石墨碳微球產能至6,000噸及持續開拓銷售市場外，近期成功開發的「超電容用碳粉材料」產品可於毫秒之內瞬間儲存與釋放電量，已獲得國內、外指標性超級電容及鉛酸電池廠商採用製成快速儲能元件，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等裝置，更具能源節約與減碳效益。展望未來，中鋼將持續攜手中碳開發儲能及綠能產業所需關鍵材料及深化產品布局，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」願景邁進。