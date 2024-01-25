大陸女星虞書欣從選秀節目出道，去年演出《蒼蘭訣》小蘭花一角爆紅，躋身「95後四小花旦」之一。最近有大陸狗仔拍到虞書欣回京司機接機，她的座駕在高速上錯過了出口，司機竟然在高速應急車道(高速公路)上違規倒車，跟車的粉絲也用同樣的方式倒車下高速，引起熱議。

最近有大陸狗仔江小宴拍到虞書欣回京司機接機，她的座駕在高速公路上錯過了出口，司機竟然在高速公路的路肩上違規倒車，跟車的粉絲也用同樣的方式倒車下公速公路，危險行徑曝光後引起不少熱議，許多網友紛紛回應，「司機違行該罰罰該扣扣分，但是你在這高速跟這拍你知道多危險麼」、「司機為租車公司隨機調配人員，自有交規和公司處理而且江小宴狗仔和狗仔同行全程高速跟車偷拍行為難道不應該被抵制嗎？人人都在抵制私生，誰知道這所謂的粉絲是不是江小宴同行偽裝的」、「跟車就私生啊，啥粉絲，江小宴你自己不也跟嗎，萬一你同行呢」

虞書欣擁有姣好容貌及火辣身材，過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。她也跨足影視界，出演《月光變奏曲》的女主角初禮，在熱播劇《蒼蘭訣》中飾演小蘭花精彩的表現令人氣大幅上升，成為新一代女神。