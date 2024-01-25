鄭姓太太在網路留言，表示以自身經驗呼籲要請月嫂的媽媽們，注意這位許姓月嫂。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市一名鄭太太在網路留言，指去年6月在網路尋找月嫂，在服務快告一段落時，該名許姓月嫂開始詢問他先生要不要賺取額外收入，並介紹高利息投資，強調穩賺不賠，結果去年11月投資，12月還收到利息，今年1月就愛理不理，甚至訊息已讀不回，鄭男已向警方提出詐欺告訴，目前員警已掌握許姓月嫂身分，將通知她到案進一步釐清案情。

鄭姓太太在網路留言，表示以自身經驗呼籲要請月嫂的媽媽們，注意這位許姓月嫂，強調去年6月她開始上網路上尋找月嫂，透過臉書某個社團找到一個9小時的月嫂，但她想找24小時的，轉介的月嫂於是推薦這位許姓月嫂。

鄭姓太太表示，去年許姓月嫂說人在北部，於是雙方加LINE談了服務項目及價格，當下覺得有點貴，因此她表示要跟先生討論，過沒幾天許狂留訊息，問她決定如何，實在因為預產期到，於是就答應她，雙方視訊簽約，對方要她付3萬元訂金，她二話不說也馬上轉帳給她。

鄭太太表示，月嫂在服務期間算融洽，服務快到一段落時，她說有個投資利息高，問她老公要不要轉取一些額外收入，且該收入是穩的，11月叫她們投資，12月還有收到利息，直到今年1月19日開始愛回不回，到了1月21日就開始不讀不回，電話不接，加上這期間許姓月嫂經常找理由，讓她開始起疑。

鄭太太說，透過其他月嫂告知，有看過類似的案件，手法都一模一樣，呼籲產婦要找月嫂眼睛要睜大點。

高雄市警局仁武分局表示，仁武分局澄觀派出所於今年1月23日晚上獲報，報案人鄭男至所向警方表示，替太太坐月子的網路找尋之月嫂聲稱可提供其投資機會及家中需求，鄭男自去年11月至今年1月預支薪水及匯款合計共新台幣66萬餘元，但後續鄭男聯繫許姓月嫂未果，於是向警方提出詐欺告訴。

警方表示，已依規定受理並積極偵辦，該月嫂自稱住在台南，已掌握其身分將通知到案進一步釐清。