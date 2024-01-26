美國知名丹寧品牌Levi’s牛仔褲母公司利惠（Levi Strauss＆Co.）25日公布第四季財報，同時宣布將進行為期兩年的重組計畫，其中包含將進行全球裁員。

Levi’s重組計畫第一步，便是在今年上半年裁減全球企業員工人數10～15％，以提高生產力，預計將有大約500至750人受到影響。

此外，Levi’s商店和網站業務目前僅占約40％，該公司計劃將其占比提高至55％以上。

Levi’s預計將在第一季產生1.1～1.2億美元的重組費用，同時在今年省下1億美元。

Levi’s公布截至11月26日的第四季度財報，淨利大跌16％至1.27億美元。然而，調整後每股盈餘成長10美分，達到44美分，高於分析師預測的43美分。

Levi’s銷售額成長3.3％至16.4億美元，其中美洲業務成長6％最為顯著，達 8.88億美元，該公司表示其降價策略奏效，在第三季末將批發價格削減5至6％後，美洲地區營收恢復成長，因此帶動整體業績。

Levi’s力拚在2024財年扭虧為盈，搭配重組計畫下，預計今年的營收成長為1～3％，調整後每股收益為1.15美元至1.25美元。

財務長辛哈（Harmit Singh）表示儘管看見勢頭，但仍須保持謹慎，尤其是在美國和歐洲地區。