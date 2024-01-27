李岳主持17直播人氣談話節目《李岳Fun4夜》，受到許多觀眾支持。1月初二訪幻藍小熊後，本週起接連邀約VERA、FEniX、源少年3男團直播連線，吸引大批粉絲上線互動，成員們展露真性情大聊真心話、玩遊戲。

節目中，遊戲輸家須懲罰跳New Jeans等女團舞蹈，以及女友視角「心臟爆擊」即興撩妹演出，讓粉絲又驚又喜。

VERA、FEniX分組和李岳直播連線，夏浦洋隔一年多再上《李岳Fun4夜》，李岳現場點他清唱〈親吻我在兩分鐘以後〉，測試看看歌唱功力是否進步。

夏浦洋的歌聲大幅進步，獲李岳誇讚，他害羞承認上次上節目時還有些五音不全，這一年跟其他成員學到很多。陳峻廷笑說，自己已走出前陣子街訪爆紅、大家故意鬧他稱呼「陳先生」的陰霾了。

農曆新年將至，李岳提前預告，今年過年想好好和家人相聚，因為媽媽剛換完人工關節，暫時難以出國走動，孝親旅遊暫停中，等媽媽膝蓋恢復，還是希望2024年能有機會帶爸媽出國走走。