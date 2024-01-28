判決指出，以何男、謝男、彭男為首的詐團成員，透過社群網路上張貼「高薪輕鬆賺錢、包吃包住」，條件僅需交出金融帳戶，並接受控管7至14天，即可獲取高額報酬的徵才貼文。於本案中，一共有8名男女受誘落網，他們先被關進新竹一間小屋，詐團還買來安非他命強迫吸食，以便更好監管眾人行動。

期間，受害者A男哭鬧稱要離開，起初先被鋁棒毆打凌虐，後又逼迫B男掏出生殖器，插入A男的口腔進行口交，2男因心生畏懼，因此不敢抵抗。詐團變本加厲，再命A男將B男射出的精液一口吞下，又令B男對A男肛交；A男作證時向法官表示，因為自己患有傳染病，而且提出診斷證明書，以此拒絕肛交時，卻惹得詐團2男勃然大怒。

A男指控，他們又強逼他檳榔塞進肛門，再以牙刷刷肛門、牙刷沾上牙膏後刷龜頭、衛生紙點火燒龜頭、香菸燙龜頭，再以礦泉水強灌入肛門內，並命我坐在沙發上，身體面朝上雙腳微弓；詐團2男則各站一邊，分別手持鋁棒與球棒，毆打腳底板。

與此同時，A男難忍疼痛，直接噴出糞水，詐團仍覺得不過癮，竟又再逼A男吞下這些屎尿。歷經種種非人折磨，A男最後被載往路邊丟包，所幸及時報警送醫，經診斷，受有右側尺骨骨折、頭部、渾身多處鈍瘀傷、生殖器水腫、泌尿道感染等傷害。

判決也記載，A男被丟包的前一天，C女則因毒癮發作而渾身躁動，詐團3惡煞持球棒、電擊棒對其毆打，見她躁動並未退去，竟將她的衣物脫去後，讓她躺在地上，再強迫B男性侵她。

新竹地院審理，何男等人販賣毒品給受害的求職者，期間不僅將8名男女拘禁，甚至還以電擊棒、BB槍或棍棒毆打A男，甚或逼迫喝尿、吃屎並吞下他人精液，凌虐行徑令人髮指。

法官審酌，炸團3惡煞還脅迫B男與A男性交，僅為滿足惡作劇、好玩之偏差心態，另外，拿球棒脅迫B男與C女性交，本應從重嚴懲。法官認，何男等人已與B男、C女達成和解，僅A男拒絕和解，因此一審依凌虐強制性交、攜帶兇器強制性交、詐欺取財、販毒等罪，判處何男、謝男、彭男各13年、8年、9年6月徒刑。可上訴。

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