電動車呈為全球趨勢，市場傳出裕隆集團有意代理中國汽車品牌比亞迪、奇瑞計畫，裕隆集團今天發聲明強調並非事實。車輛公會稍早也重申，目前政府政策是規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，但依現行法令並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定，若有相關業者投資導入，勢必要遵循相關規定辦理。

市場盛傳中國汽車品牌比亞迪與奇瑞汽車將進軍台灣市場之際，連帶讓裕隆集團也被揣測可能成為代理商。引發軒然大波，網友稱中國品牌以低價入市恐怕會「血洗市場」，擔憂台灣平價車的市場面臨重新洗牌的命運，連經濟部都被迫出面闢謠。

經濟部官員表示，現行國內法令未開放中國整車進口，裕隆也已澄清沒有代理傳言所提的中國汽車品牌；而且進口車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，目前相關部會沒有接到申請案件，強調政府現在攜手裕隆等國內數家車廠，執行汽車國產化、零組件發展等專案計畫，目前已取得成果，未來也會持續加大力道推動。

車輛公會則說，目前政府政策是規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，另政府核定之《大陸地區人民來台投資業別項目表》中，依台灣行業分類標準，製造業開放陸資投資者涵蓋有汽車及其零件、船舶及自行車等運輸工具之製造；服務業開放陸資投資者則涵蓋有行銷通路有關行業。因此依現行法令並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定，若有相關業者投資導入，勢必要遵循相關規定辦理。

對於車價問題，車輛公會表示，一直以來稅制問題備受討論，包含整車進口關稅稅率17.5％、國產車使用進口零件須負擔10到17.5％的關稅；及因引擎排氣量不同而有25(2000 c.c.以下)到30％(2000 c.c.以上)的貨物稅；另外還有5％營業稅及若是300萬元以上的高價車，得再課徵10％特種貨物稅（奢侈稅）。因此一直有民眾或進口車商呼籲調降進口稅賦，以財稅專業學者觀點，進口車稅賦中，最重的其實是貨物稅，其次才是關稅。以公會觀點，若調降整車進口關稅稅率將連動零組件關稅大幅調降，進口取代國產，影響關聯甚大，政府必須慎重權衡得失。就短期稅制改革仍應以貨物稅改革為主要政策方向。

另目前台灣準備加入CPTPP，車輛公會認為，未來加入CPTPP後，將依照CPTPP談判的期程降税，另考量現在車輛產業正在從油轉電的轉型發展中，國產車廠電動車轉型到一半，貿然開放將關稅降低並不妥，目前仍需要關稅保護；如果關稅降為零，不但政府減少稅收，更造成汽車產業超過30萬人失業的問題。各國關稅政策依各國對該行業之重視程度、整體國家稅收及關貿關係而有差異。

車輛公會表示，另推動貨物稅及整車產業政策，淨零碳排是未來國家要走的方向，未來要發展油電車、電動車或氫能車等，後續如何跟貨物稅條例結合的機會較高，例如淨零碳排，包括前面所提的各項新能源車、也包含生產中的過程減碳、整車或零組件運送的過程等等，後續還需車輛產業與政府部門檢討後再提出。