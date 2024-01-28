周思潔拜法主公祈求龍年心想事成、家人平安。（羅永銘攝）

周思潔新的一年將繼續衝刺歌唱事業。（羅永銘攝）

資深歌手周思潔2020年推出《傻傻的花》，滿懷喜悅重返樂壇，卻在去年底傳出因遲遲收不到專輯作品的音樂分軌檔案，決定提告音樂人陳煥昌（小蟲）；歲末之際以官司作結，周思潔樂觀面對：「提訴後我整個人都放鬆了，後續就交給律師處理。」新的一年到來，她特地前往香火鼎盛的臺北法主公廟拜拜、安太歲，祈求龍年順心、家人平安。

周思潔一甩訴訟陰霾，春節期間多待在淡水陪伴高齡93歲的媽媽，一家人四處走走、前往各地宮廟拜拜，笑說：「我們家除夕當天都會跟媽媽圍爐，火鍋是每年餐桌上必備，一路從除夕吃到元宵，而且過年不打麻將，所有人陪媽媽看電視、聽媽媽罵東罵西。」照往年慣例，她也準備了總金額20萬的大小紅包給家人們，笑鬧迎春氣氛歡樂。

除此之外，她也想趁年假空檔，帶媽媽去看劇、欣賞各類型演出，「媽媽平時不喜歡出門，但她很喜歡看表演，像太陽馬戲團之類的，至於演唱會，媽媽居然說她最愛盧廣仲，我也嚇一跳，前陣子才帶她去小巨蛋看廣仲的演唱會」。

過去幾年，她忙著教課、傳授心靈課程，另一方面衝刺演藝事業，積極練唱、持續練舞，生活過得相當充實；已屆花甲之年的她說：「一般人可能會覺得，年紀大了何必還要做這麼多事，但我想釋放一個訊息，人哪怕到60幾、70幾歲，都可以去做自己想做的事，只要是你想要的就不會覺得辛苦，反而可以從中獲得很多快樂。」

生活雖然忙碌，但周思潔的日子過得相當自律，不僅體態維持玲瓏有致，精神思緒也活力十足，免不了引人好奇感情狀態，單身多年想再尋覓新戀情？她大方表示：「當然啦！而且我準備好了。」坦承以前找對象，是期待對方能在自己低潮時給予安慰、讓自己訴苦，但現在找另一半，心態全然不同：「約莫1年多前，突然發現自己需要的是1個夥伴、能和我分享生命喜樂，我不再需要對方來傾聽我生命過去的痛苦，我發現自己成熟了，那一刻，才知道我準備好了。」

她也希望透過戀情，去學習什麼叫「撒嬌」，「我也會想要偶爾跟另一半耍賴一下，因為我好像從來沒有這種經驗，我的生命到目前為止，都是過得戰戰兢兢地、頭腦必須很清楚，過去塑造成女強人形象其實是不得已的，因為有太多事我必須去承擔」。但之後找的對象也必須事業有成？她認為現階段「聊得來比較重要」，年紀事業非首要考量，不替自己設限任何框框，「我就順著生命的流向，如果沒有緣分、沒有伴侶，那我也會有1個分身，扮演自己最棒的情人，好好地愛自己」。

龍年將至，記者建議周思潔趁春節拜拜祈求桃花敲門，她笑著附和，打算和助理研究哪間寺廟拜桃花靈驗，「我從來沒求過桃花，今年好像可以去拜拜看，我現在給自己的目標，就是希望生活自在，任何事都不要給自己設限，紮實地活好每一個時刻」。