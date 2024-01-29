警察站在疫情第一線，3年多來絲毫不退縮。為保障人民安全，持續以積極態度打詐、掃黑、緝毒。112年政府機關跨部會推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，立法院通過修正「打詐5法」，從上游減少受害者，下游則強化掃除詐騙集團。竹市警團隊在112年第1、2、3、5次全國同步打擊詐欺行動專案獲評核為丙組第1名、第4、6波也獲得丙組第2名的佳績。

科技執法 保障用路人安全

112年竹市警於9處易肇事高風險路口建置24小時電子化科技執法設備，總計有19處針對肇事高風險違規態樣的執法取締工具，有效矯正投機駕駛人違規行為，大大降低警力使用及員警攔檢風險和執法成本，113年將持續規劃12處科技執法設備來提高執法效率。

竹市警於新竹城市馬拉松宣導行人交通安全。（圖／新竹市警察局提供）

守護風城 竹市警全年無休

新竹市警察局表示，警方農曆春節期間維護治安不打烊，警察局縝密規畫勤務，確保民眾年節外出的居家、人身安全，更針對識詐教育、防竊（扒）、防搶、交通安全、保護青少年及婦幼安全，進行一系列宣導及演練。將持續依循市府5大核心價值、10大施政策略，並以市民福祉為依歸，打造宜居、健康、安心、交通順暢的「安居城市」。（新竹市警察局廣告）