目前進入歲末尾牙旺季，高雄警為遏止酒駕行為，強化取締力道，於26日、27日連續兩日大執法，抓獲34件酒駕行為，避免民眾持僥倖態度，維護民眾行車安全。

高雄市警察局交通大隊表示，26日、27日連續兩日大執法，發動各分局同步執行取締酒駕專案勤務，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過強力取締作為，展現警方酒駕零容忍決心。

交通大隊統計，2日大執法共查獲34件酒駕行為，包含新興分局於路口封閉式路檢點查獲40歲夏男疑似規避路檢遭警方攔查，一度以消極不配合方式欲規避酒測；鼓山分局查獲49歲郭男，因參加公司尾牙結束後，自恃酒意已退而大膽騎車上路，卻因交通違規遭員警攔查，酒測值皆超過法定標準，後續依公共危險罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署接續偵辦。

交通大隊表示，去年全年度酒駕事故件數，相較111年同期共計減少65件，降幅達17.6％，顯見強力取締酒駕後，酒駕事故亦呈現減少狀況，顯見近年防制已見成效。

高雄市警察局局長林炎田呼籲，餐飲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務同時，消費者若執意駕車應迅速通報警察機關即時攔阻，民眾酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌及刑事追訴，更可能造成他人與自身危險，絕對要避免心存僥倖而駕車。