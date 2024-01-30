據美國之音報導，緬甸軍政府在拖延數年後，同意恢復中國支持的皎漂深水港的建設。這個項目是中國推動建立印度洋出海口並繞過馬六甲海峽的重要步驟。該港口位在若開邦、佔地242公頃，該邦北部的羅興亞穆斯林少數族裔長期受到歧視。若開軍和政府軍也在當地爆發目前的衝突。

緬甸國家管理委員會和中國中信集團2023年底簽署了對2014年皎漂深水港協議的「補充協議」。對這個73億美元港口項目及周邊13億美元的特別經濟區的討論2010年開始。2021年2月兵變後爆發的戰鬥以及新冠時期的限制都導致最近的拖延。

與中國接壤的緬甸在一帶一路倡議中具有獨特位置，這個10年項目將中國與世界連接，對抗北京認為目前受美國主導的國際秩序。

報導引述美國和平研究所報告說，緬甸的印度洋通道會幫助中國對抗印度的地區影響，獲得石油與天然氣的運輸道路。分析人士說，皎漂港的建設面臨中緬經濟走廊其餘地帶的同樣挑戰，加劇緬甸的政治動蕩和武裝衝突。

報導引述史汀生中心中國計劃主任孫韻分析，中國在緬甸的主要目標是通過經濟開發獲得國家穩定，符合中國利用經濟合作加強地區安全與穩定的更廣泛的戰略。

孫韻說，「我也認為如果緬甸不穩定，也就不會成為中國的安全運輸走廊，」「所以我認為這回到中國的說詞，即和平與發展具有兩面性，如果你希望和平，你就需要經濟發展，經濟發展反過來會加強和平。」

報導引述一名要求匿名的緬甸專家觀察，中國針對中寮泰鐵路等大型項目的政策改變了，「這個項目同他們幾十億美元的巨額投資相比，確實沒有讓中國獲得太多的東西。」

他並說，「參加一帶一路的國家過去擔憂債務陷阱，」但中國因一帶一路大型項目的幾十億美元的資金承諾目前面臨投資陷阱。他補充說，這可能會促使北京將重點放在更小、更易於管理的項目上。

中國在10月份北京召開的一帶一路峰會上說，小型和綠色項目會是一帶一路的未來。

報導稱，緬甸長期觀察一帶一路項目的人士也認為，很多項目面臨附近經常爆發戰鬥的危險。地方分析師注意到，軍事政變以來很多項目都停滯了。

孫韻指出，中國在緬甸的項目雖然可能沒有直接受到威脅，但如何穩定經過受衝突影響地區的穩定貿易線路依然是個擔憂，「你依然需要中國和港口之間的交通，這必須通過緬甸受衝突影響的地區。」

報導引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院緬甸研究計劃協調員和高級研究員莫圖薩（Moe Thuzar）說，卡內基基金會的報告顯示，緬甸民眾對一帶一路的看法發生了改變。

她說，之前翁山蘇姬政府對一帶一路的基建潛力和地區福利的樂觀態度，目前變為更加擔心中國的經濟主導和政治影響力，尤其是在2021年兵變以後。

但中國的做法是應對當前的不穩定，著眼於未來的穩定與合作。孫韻說，「中國人不是在看明天早晨。他們是在看5年以後和10年以後。中國人認為那時局勢會更加穩定，這些項目會有用，」「他們希望看到一個相對合法的有控制力的政府，讓他們不用面對零星的衝突。」

中國對緬甸項目的長期願景體現出一種戰略計算，預計會出現最終的穩定與和平。孫韻說，「我認為如果政治局勢變得更穩定，中國會繼續對緬甸進行小型項目與投資。至少通往皎漂海港的鐵路項目能夠啓動。」