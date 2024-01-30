收到教練的鼓勵紙條，以及學姊們的支持，陽明高中高一中鋒許語珊、高三前鋒楊佳蓉30日在112學年HBL高中籃球甲級聯賽8強複賽打出精采表現，幫助球隊94比82擊退永仁高中，陽明8強賽階段目前累積3勝2敗，有機會爭取4強。

前兩季沒報到名的楊佳蓉，在高三高中生涯最後一年拿到HBL正式球衣，30日對永仁高中替補出賽超過30分鐘，全場斬獲10分、8籃板、3助攻，得分創個人本季新高，賽後教練李台英感歎道：「終於等到佳蓉爆發的這一天！今年是她高中最後一年，我寫了紙條給她鼓勵，就是希望她勇敢表現，也很開心看到她打出好球。」

楊佳蓉坦言，曾因沒報進HBL正式名單沮喪，但看到隊友場上比賽、場下訓練展現出來的拚戰精神，讓她有了想一起奮戰的渴望，自己一開始缺乏自信，教練團、學姊們不斷鼓勵她在進攻、防守打出信心，現在就是盡力打好每一場，先幫助陽明高中進入HBL女子組4強，再努力朝冠軍前進。

楊佳蓉表示，紙條內容寫著：「失去比失敗更可怕，不要因為錯過而留下遺憾，要勇敢放手一搏之類的肯定話語。收到後確實對我心態上有鼓舞作用，也體認到自己之前都是被自己擊垮，教練、隊友、學姊都這麼信任我，我應該要拿出應有表現。」

稍早金甌女中81比57賞永平高中本階段5連敗，金甌則是3勝2敗保有爭取4強的機會。金甌先發主力林宇涵休兵一場後歸隊，繳出全隊最高的24分，隊友張芯葸14分、15籃板，永平以湯沛晨21分最高。