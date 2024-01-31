台灣基進黨發言人楊佩樺質疑國民黨立委馬文君受大陸四川省台辦指示，邀請台灣師生參加夏令營，協助四川歌舞團來台演出，去年10月到台北地檢署告發馬涉嫌違反《國家安全法》發展組織罪，北檢31日上午首度以告發人身分傳喚楊女。

楊女在庭訊前表示，馬文君自2010年就首次帶團赴陸，而她自2011年擔任國防外交委員會立委迄今已12年，她分別在2012年、2015年、2016年親自或由辦公室主任帶團，協助四川省台辦動員台人赴陸，由於四川省台辦是國台辦轄下，負責對台統戰，因此馬文君涉嫌違反國安法，因此今天將補充提供檢方有關馬文君違法資料。

楊女告發表示，馬文君自2012年起，多次接受中國大陸四川省委台工作辦公室邀請，協助四川省台辦在台進行發起並動員在台教師、學生等人多次前往中國大陸參與夏令營，並由馬指示其辦公室莊姓主任數次至中國大陸出席夏令營活動，或指示莊擔任台灣師生之領隊，帶團前往中國大陸參加夏令營，以此方式吸收在台教師、學生為四川省台辦組織成員。

另馬文君於2015年參選立委期間，四川省台辦派歌舞團來台，馬以競選服務處做主辦單位協助演出，涉嫌國安法發展組織罪。