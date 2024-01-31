32歲香港女星麥明詩當年以港姐冠軍頭銜出道，又因為英國劍橋大學法學士高學歷，被稱為學霸港姐、十優港姐。日前港媒報導她與機師男友盛勁為好事近，已拍婚紗照。麥明詩和盛勁為昨(30日)一前一後在IG證實此事，麥明詩更曬出被求婚畫面，可見盛勁為捧著如碗公大小的玩具鑽石向麥明詩半跪求婚，讓女方感動大哭。

麥明詩2022年傳出與盛勁為交往，兩人還被拍一起搭經濟艙出國旅遊，最近因造型師手滑，不小心外洩麥明詩忙拍婚紗照，將成為最美新娘的畫面，對此，《東網》求證麥明詩的媽，對方默認說：「不是今天，你問她吧！我不敢多嘴」，並表示對準女婿很滿意，女兒喜歡她就喜歡。

麥明詩昨曬出在海邊被求婚的畫面，寫下「WeSaidYes」，承認被盛勁為求婚成功，她見到男友拿出碗公大小的鑽石還笑到噴淚，氣氛感人。盛勁為也在IG分享心情，表示以前是不婚主義，但近年遇到疫情，原本以為拿到鐵飯碗的他失業，才發現自己沒有想像中的堅強，而麥明詩當時知道他失業，貼心問他要不要去電視台參加節目打工，於是盛勁為就去上了TVB節目《衝上雲霄大選》。

盛勁為說透過這個節目認識很多漂亮女生，但最終只選了早就認識的這個女生，原本以為沒有什麼發展，但兩人越談越契合，他也漸漸明白麥明詩的好，體貼、努力、沒脾氣、懂得為人設想，兩人在一起沒有一秒是浪費時間，盛勁為說後來他開玩笑說，如果兩人結婚，麥明詩也要跟他求婚才配得起她獨立的性格，沒想到麥明詩真的記得，還選了名錶當求婚禮物，最後，盛勁為甜蜜說，一開始失業時，麥明詩都會主動說要請吃飯，等盛勁為有工作了再補請，盛勁為：「我希望可以請妳吃飯請一輩子囉！」閃翻眾人。