推薦賽事 : 1/25(四)，08:00 溫尼伯噴射機@多倫多楓葉

NHL中央組本季戰局跌破眾人眼鏡，近幾季戰績不上不下的溫尼伯噴射機本季一飛衝天，憑藉著出色防守站穩分區龍頭，主客場勝率皆超過7成，是聯盟本季最穩定的強權。多倫多楓葉本季團隊薪資9,700萬美金聯盟之冠，但戰績卻不如預期，低迷的防守效率讓球隊僅能排在分區第三，能否進入季後賽尚在未定之天。

噴射機本季進攻表現中規中矩，謝菲爾(Mark Scheifele)本季打出生涯最佳表現，射正率高達14.9%。此外，先發左翼康納(Kyle Connor)雖然因傷缺陣近一個月，但伊勒斯(Nikolaj Ehlers)適時補上前場火力缺口，讓團隊攻擊能量保持不墜。防守端是噴射機本季戰績屹立不搖的主因，門將海爾柏克(Connor Hellebuyck)護門能力出色，本季先發出賽33場，救球率0.927、場均失球2.15球皆是聯盟最佳。後衛莫里西(Josh Morrissey)本季防守表現也無懈可擊，場上正負值高達+24，藍線與門將位置固若金湯的表現，讓噴射機擁有本季聯盟最佳的防守效率。

楓葉前場陣容天賦滿滿，聚集了馬修斯(Auston Matthews)及尼蘭德(William Nylander)等得分能力出眾的中生代球員，團隊場均進球3.49球及以多打少成功率24.6%都排在聯盟前端班。防守端是楓葉本季最大的問題，主力門將薩姆索諾夫(Ilya Samsonov)季前與球隊簽下延長合約後，表現卻一落千丈，場均失球高達3.69球，更曾一度連續3場出賽丟超過5球。此外，楓葉球風重攻輕守，後衛群的防守荒腔走板，門戶洞開的表現讓楓葉始終無法擠進戰績領先群。

楓葉本季遇強則弱，防守端遇到火力強大的球隊毫無招架之力，本月碰上加人、雪崩等強權都俯首稱臣。噴射機前場戰力雖然不若楓葉出色，但門將海爾柏克防守端少有失常表現，此戰應能箝制住楓葉火力。此外，噴射機前場主力康納已於近日返回賽場，攻擊陣容更加完整，筆者看好本季攻守兩端相對穩定的噴射機能踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。