資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，國人對於生成式AI應用領域的關注度高之外，更有六成網友認同生成式AI具有未來發展性，其中18-35歲的年輕族群認同度甚至高達七成以上，反映出國人普遍對生成式AI的發展抱持樂觀與期待態度。然而調查顯示，僅有24%網友確切了解生成式AI，不了解尚有47%，隨著生成式AI快速滲透人們生活的不同領域，未來將成為國民的科技素養之一，如何持續提升認知度已成為當務之急。

根據資策會MIC調查，已有36%臺灣網友使用過生成式AI工具，其中有七成曾使用文字型工具，也是最大宗的工具類型，其次依序為圖像型、程式碼型以及影音型工具；18-25歲族群使用過生成式AI工具的比例超過六成，為全年齡層最高。資深產業分析師柳育林分析表示，熟悉生成式AI工具將成為未來職場的重要技能，特別是需要經常產製內容的工作，善用工具者能在短時間內生成內容，再輔以人工判斷進行調整，大幅提升工作效率，增加個人在職場的競爭優勢，預期就業環境將因生成式AI迎來變革，對人才市場既有生態也會產生影響。

針對使用者進一步調查，可發現已有近兩成的使用者曾經付費。資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，生成式AI在短短幾年內就爆發式成長，且技術仍在快速演進，修正至更符合消費市場的期待，有望朝向兼顧成本與品質的方向發展，因此雖然現階段使用者不到兩成付費，已是不容小覷，顯示出長期市場潛力可期。

隨著生成式AI持續快速發展，也帶來許多待解的疑慮難題。根據資策會MIC調查，高達92%網友對於生成式AI抱有疑慮，較擔憂的前三大課題依序為過度依賴（64%）、虛假與偏誤（61%）以及隱私安全（43%），其他如就業衝擊、觸犯法規也有逾三成比例，其中，有近半18-25歲年輕族群擔憂就業衝擊，為全年齡層比例最高，反映出生成式AI發展已成為就業世代的新挑戰。