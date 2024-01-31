該摘要突顯出，央行貨幣政策委員會內部出現一種與日俱增的觀點，即短期利率快速脫離負值的條件正在形成，這將是日銀自2007年以來首次升息。

一位委員說，修改政策的條件，包括終止負利率政策，似乎正在成熟。

摘要報告也指出另一種意見，呼籲日本央行「在合適時機」終止負利率，因為拖延太久，最後可能需要更快速的升息。

第三種意見認為，日本央行應該在持續實現2%通膨之後，停止購買ETF等風險資產。

部分分析師認為，日本央行的鷹派語氣是一個跡象，顯示它可能在3月的下次會議結束負利率。

法國巴黎銀行首席日本經濟學家Ryutaro Kono表示：「似乎政策轉變的倒數計時已經開始」，「董事會內部的平衡意見，現在已經明顯傾向於儘早採取轉變，日本央行如果在下次會議結束負利率，並不會讓人感到奇怪」。

在大規模刺激計畫之下，日銀將短期利率引導在-0.1%，十年期公債殖利率控制在約0%。央行還購買政府債券和高風險資產，以便實現2%的通膨率。

但是由於通膨率已經一年多時間超過央行目標，市場參與者預計央行將在3月或4月結束負利率。

在上周舉行的政策會議上，行長植田和男說，日本央行越來越確信，逐步取消刺激措施的條件已經出現。他還說，即使在結束負利率之後，日本央行仍可能繼續保持超寬鬆的貨幣環境。

有跡象顯示，官員已經在集思廣益，思考如何拆解央行複雜的刺激架構。一名官員說，首先應修改副作用最大的措施，但是沒有具體說出是哪一種措施。

另一種意見指出，在討論結束債券殖利率控制和負利率時，央行必須檢視央行持續加快印鈔速度，「直到通膨穩定超過2%」為止。

如果日本央行在今年提高短期利率，時間上可能與聯準會和歐洲央行的降息同時發生。

該意見摘要並未公布發言官員的身分。