援烏意見相左 匈牙利指控歐盟勒索 23:132024/01/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 匈牙利在援助烏克蘭與歐盟就意見相左，匈牙利指控歐盟勒索，表示不會屈服。外洩的歐盟文件顯示，倘若匈牙利在本周稍晚的峰會繼續抯擋歐盟動用預算，給予烏克蘭500億歐元（約540億美元）金援，歐盟將破壞匈牙利經濟。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上週萊茵金屬才宣傳完 就遭俄軍首殺 《國際經濟》德總理呼籲歐盟 完成單一金融和資本市場聯盟 《商情》需求轉強 近周穀物期貨反彈走揚 #歐盟 #匈牙利 #意見 #烏克蘭 #相左 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐盟暫停對陸提告經濟脅迫 外交部：持續譴責陸非法經濟制裁 12:202024/01/30 政治 歐盟被曝再度劍指中國太陽能 內部分歧難彌：小心雙輸 13:562024/01/28 兩岸 藍欲修法延役核電廠 經濟部：核安第一 尊重國會意見 17:282024/01/25 政治 烏克蘭以色列紅海衝突頻發 五角大廈：中國還是最重要的 18:422024/01/25 兩岸 北約力勸美國議員支持烏克蘭 普丁獲勝就是鼓勵北京對台動武 17:262024/01/29 國際 劍指中國？ 歐盟公布經濟安全戰略防科技外流 09:382024/01/25 兩岸 頭條揭密》俄遭擊落伊爾76運輸機傳載運大批伊朗教官技師與武器 05:062024/01/30 政治 萊茵金屬樂壞了！烏克蘭：打無人機用它最划算 21:282024/01/27 軍事 奇了！俄軍機神秘墜毀 死亡74人變5人 10:142024/01/26 軍事 「太荒謬了」烏克蘭外長嘆：北韓對俄援助 更勝西方對我 22:542024/01/25 軍事 12生肖本周運勢 第1名迎升官好運 豐厚紅包入袋 07:002024/01/28 運勢 烏克蘭查獲重大武器貪腐 價值達到12.5億元 16:412024/01/28 國際 普丁2月又將出訪 4年來首入北約國家！克宮證實「準備中」 18:332024/01/30 國際 天然氣價格飆漲 蒙古總理：俄中新建輸氣管道工程面臨延誤 13:162024/01/29 兩岸 烏克蘭要祭這新殺器 將主宰黑海海戰優勢 17:282024/01/25 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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