匈牙利在援助烏克蘭與歐盟就意見相左，匈牙利指控歐盟勒索，表示不會屈服。外洩的歐盟文件顯示，倘若匈牙利在本周稍晚的峰會繼續抯擋歐盟動用預算，給予烏克蘭500億歐元（約540億美元）金援，歐盟將破壞匈牙利經濟。