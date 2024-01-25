烏克蘭無人自殺潛航器

海上無人艦正在重塑黑海海戰，至今烏克蘭雖擁有重大優勢，但隨著俄羅斯海軍不斷增強對抗烏克蘭的戰力，這優勢正受到威脅。如今烏克蘭擬定了一項計畫，尋求引進西方高性能水下無人潛航器參戰。

據《海軍新聞》（Naval News）網24日報導，可以想像，未來在基輔的「烏克蘭海軍第一機器人計畫」（First Ukrainian Robotic Navy ，Project FURY）下，潛航器可以在黑海深處擊沉俄羅斯軍艦。

黑海海戰是史上首次由無人平台主導的海戰，而烏克蘭很快就在無人水面艦上進行了創新，至今似乎仍領先俄羅斯海軍一步。但如今領先地位正受到威脅。相關計畫所鑽研的是無人戰鬥的自然演進，1月28日將在烏克蘭國防部的「機器攻勢」（Offensive of Machines）駭客松（hackathon）中提出。

先前烏克蘭海軍司令涅日帕帕（Oleksii Neizhpapa）接受專訪時曾指出，他們2022和2023年運用的部分手法和戰術，2024年就不管用了。因此，他們需要改變戰術，改變一切的技術特點。

而武裝自主潛航器顯見的優勢在於突襲，隱形和生存力。儘管它們很可能比現有的無人水面艦昂貴，但卻能重複使用，因此從長遠來看，其實更划算。此外，它們不需要常規潛艦的後勤和人員。

***BREAKING***



Exclusive: New Ukrainian Underwater Drone Project To Dominate The Black Sea



(You heard it here first!)https://t.co/EUWwieJVzw — H I Sutton (@CovertShores) January 24, 2024

打造自主潛航器本質上很困難，遠比水面艦更難。無論是推進、通訊或自主都帶來特殊的挑戰。而FURY計畫是與西方經驗豐富的自主潛航器製造商合作，基本上將現有平台武器化，大大降低了開發風險，並應該能打造出比從頭開始更強大的平台。