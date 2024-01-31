周三南韓KOSPI指數收盤跌1.72點或0.07%，為2497.09點。交易所成交金額為適中的8.69兆韓元(約65億美元)。

市場觀察人士說，華爾街隔夜表現好壞參半。而三星電子的第四季財報表現則不溫不火。

三星說，第四季營業利益為年減34.4%，主要原因是半導體代工業務疲軟，但是記憶體業務在需求復甦之下開始獲利。

市場觀察人士說，今年第一季在DRAM產品需求升溫的支撐下，記憶體晶片業務可望實現淨利。

KB證券分析師Kim Dong-won說，由於DRAM價格預期反彈，三星將進入全面獲利改善的階段。

三星電子收盤仍大跌2.15%，為7.27萬韓元。SK海力士也下跌1.61%，報13.47萬韓元。

汽車和能源相關股票交易活絡，現代汽車升2.42%，樂金化學升1.88%。

入口網站運營商Naver和Kakao收盤也有所下跌，分別跌4.30%和3.31%。

韓元匯率收在1334.6韓元兌1美元，較昨日下跌了5.2韓元。