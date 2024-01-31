甲辰龍年報到，每個人都想招財進寶，享有整年的好福氣，根據《搜狐網》分析，有3個生肖幸運被財神爺點名，今年財運逆天，屬虎有2吉星帶動事業，財運最旺；屬兔貴人運爆棚，工作可望升職加薪；屬豬則有3吉星入宮，利於開拓新事業。

▌生肖虎

屬虎的人今年財運極佳，走的是偏財大運，正是財運旺極之年，【三台】、【天雄】兩大吉星帶動事業的發展，經濟上能獲得不錯的回報；另外，生肖虎今年半合太歲，太歲即其財星，有「劫煞財來就我」之意，因此錢財可能會自動送上門，賺錢良機也增多，利於經營合作及投資等商業活動，不過，財旺易生壓力是非，建議不要過於貪圖錢財享樂，注意勞逸結合、克制己欲，不然有損身心健康，不宜家庭和諧。

▌生肖兔

生肖兔進入龍年遇六合貴人運，能夠催旺職場運勢，有貴人幫助，工作有望升職加薪，只要穩定發展、努力踏實，定能提高收入；另外，需要注意的是今年有一顆「小耗」凶星干擾，很可能讓錢財來得快去得也快，很難聚財、守財，建議為自己制定一個用錢規畫，避免不必要的支出。

▌生肖豬

生肖豬今年有【太陽】、【天喜】、【天空】三大吉星入命，財運和事業在貴人相助下有可喜收穫，利於開拓新事業，但是要防止「劫煞」凶星干擾，避免被損友或合作夥伴欺騙而失財，今年生肖豬要小心與不熟悉的人合作，勿輕易為人做擔保或錢財外借。