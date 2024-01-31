蔡力行表示，無所不在的AI將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或是雲端運算都看到中長期的成長機會。在邊緣運算方面，聯發科是全球少數擁有廣泛且可規模化的邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域，預期市場對邊緣運算能力的需求將快速成長。在雲端運算部分，聯發科策略性布局的112G和224G SerDes IP對於數據中心的 高速傳輸至關重要，並提供在先進製程技術、小晶片(chiplet)架構設計及先進封裝的堅強整合能力。

聯發科除在邊緣運算、雲端運算都積極發展AI外，蔡力行表示，聯發科的電源管理 IC 解決方案也能夠滿足資料中心對於更高的運算和存儲相關的電源管理需求。甚至在邊緣裝置與雲端之間的資料傳輸，聯發科領先的無線及有線連結解決方案也扮演關鍵角色。因此，相信在這個AI無處不在的時代，聯發科處於極佳的位置以抓住成長機會。

在汽車領域，蔡力行表示，除了生成式AI所帶來的機會以外，聯發科Dimensity Auto平台持續在全球市場有所斬獲，旗下的智慧座艙、5G車載通訊及電源管理IC，在與NVIDIA的ADAS及軟體的緊密合作下，將可成為全球汽車製造商的強大戰略合作夥伴。