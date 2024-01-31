永仁高中許婉昀（右）31日與金甌女中一戰攻下全隊最高的18分。（高中體總提供）

112學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組，預賽階段分組循環賽永仁高中在關鍵一戰不敵金甌女中，當時落入外卡賽才辛苦晉級8強，而金甌直接搭上8強列車，兩隊31日在8強賽再度過招，這次永仁72比66復仇成功，也讓金甌想此役奪勝並晉級4強的計畫未能實現。

金甌在主力林宇涵進攻端的發揮下，上半場打完44比40領先，不過第3節永仁拚出單節23比12攻勢超前比數，第4節金甌在林宇涵連續得分一度追到65比69只剩4分差，不過永仁回敬1記三分球再稍微拉開分差，最終永仁拿下8強賽階段的第2勝。

林宇涵全場進帳39分，仍是金甌得分第一大將，永仁4名球員得分雙位數，許婉昀18分最高，並有6籃板、3抄截。

永仁目前2勝4敗仍有機會爭取4強，首先明天對永平高中必須掌握勝利，再看金甌女中的賽況，至於金甌目前3勝3敗，明天只要取勝陽明高中，就能繼101學年後、相隔10季重返4強。

稍早陽明高中78比45擊敗永平高中，陽明4勝2敗，繼北一女中、普門中學之後，也前進台北小巨蛋4強總決賽。