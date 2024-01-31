聯電去年第四季自結合併營收549.58億元，季減3.7％、年減19％，為同期第三高。營業利益124.23億元，季減18.9％、年減47.4％，為近2年半低。毛利率、營益率「雙降」至32.4％、22.6％，亦雙創近2年半低。

合計聯電全年自結合併營收2225.33億元、年減20.2％，營業利益578.91億元、年減44.5％，歸屬母公司稅後淨利609.9億元、年減30.1％，仍全數改寫歷史次高，每股盈餘4.93元。毛利率34.94％、營益率26.01％，低於前年45.12％、37.42％。

聯電先前預期2023年第四季晶圓出貨量將季減約5％，稼動率自67％降至60～63％，使毛利率自35.85％續降至30～33％，但美元平均售價（ASP）可望持穩。實際晶圓出貨量季減2.5％、稼動率僅略降至66％，使營收表現優於預期、毛利率則符合預期。

聯電共同總經理王石表示，充滿挑戰的全球經濟環境拉長半導體產業庫存調整時程，聯電去年第四季晶圓出貨量季減2.5％，整體稼動率微降至66％。隨著台南12A P6廠擴建產能開出，22／28奈米產品營收占比升至36％、創歷史新高。

王石指出，聯電去年在充滿挑戰的大環境中展現韌性，產品組合優化使平均售價持續提升、年增中個位數百分比。儘管稼動率較前年顯著衰退，但多元緊密的客戶基礎及特殊製程的營收貢獻，使毛利率成果仍維持穩健結構性獲利能力，財務績效維持強韌表現。