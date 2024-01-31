反應力一級棒！日前有名短裙正妹搭乘高鐵時，不慎將奶茶打翻，導致液體不斷地四處竄流，然而，她將身上的面紙都拿去擦拭，仍然不夠用，於是，便拿出包包裡的衛生棉蹲在地上，鋪了2片將奶茶液體吸收，而這畫面也全程都被拍下，並被分享在網上；對此，網友看了影片也讚爆「聰明，而且還那麼認真清潔，給個讚」、「勇於負責，這是正確的態度」。

臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」PO出1段25秒影片，有位短裙正妹和友人日前搭乘高鐵時，不慎將奶茶打翻，眼看手上的面紙都拿去清理擦地面，仍無法將液體全清理乾淨，於是她突發奇想，拿出包包裡面的衛生棉，將地上殘餘的奶茶吸乾淨。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「反應力一級棒」、「至少她願意處理是值得肯定的」、「聰明，而且還那麼認真清潔，給個讚」、「勇於負責，這是正確的態度」、「你家的衛生紙真特別」、「有尿布我還可能拿尿布擦」、「這女人可以娶」、「願意去處理表示道德標準高」、「飲料弄倒了！會去擦的就是好女人」。

另外，還有網友認為「直接跟站務人員借拖把不就好了？」，沒想也釣出影片中的女主角回應表示，「無法離開現場，因高鐵急速行使，飲料會一直往後流，只能趕快清理」。