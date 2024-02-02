信邦1月合併營收為27.1億元，月增23.13%，年減1.7%；信邦指出，1月合併營收較去年12月成長23.13%，係受去年盤點出貨遞延及2月農曆假期提前出貨等時間性差異影響，至於較去年1月減少1.7%，主要係因各產業需求尚未復甦，但仍為歷年同月次高；依據客戶端需求，第1季出貨將優於第4季，並逐季增加。

就各產業別來看，醫療產業1月出貨分別較去年同期減少3.37%及去年12月成長25.53%；汽車產業1月出貨分別較去年同期減少7.23%及去年12月成長60.42%；綠能產業1月之出貨分別較去年同期成長1.70%及去年12月成長18.3%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同期減少2.65%及去年12月成長24.41%；通訊及電子週邊產業1月之出貨分別較去年同期成長1.2%及去年12月成長2.15%。

若依產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.13%；工業應用產業佔26.69%；汽車產業佔17.95%；通訊及電子週邊產業佔16.48%；醫療及健康照護產業佔8.75%。