1輛BMW後車牌遮蔽行駛在國道5號坪林路段，遭警方當場攔下開單。（翻攝畫面）

日前有1輛BMW後車牌遮蔽行駛在國道5號坪林路段，國道第九大隊獲報，隨即派巡邏車於前方停車彎等候，發現違規車輛後，沿路追蹤尾隨，最後在頭城交流道出口前將違規車輛攔下。檢查後發現是電動窗簾式遮蔽號牌裝置，依道交條例第13條規定「車輛行駛中，損毀或變造牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其它器具之方式，使不能辨識其牌號」，處罰2400元至4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

國道警方表示，遮蔽車牌除了規避違規取締外，在高速公路上如未申裝e-Tag，也會造成ETC收費系統無法辨識車牌而有逃費嫌疑，經查獲除開單舉發外，另追究歷次通行欠費。

警方將依道路交通安全規則第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具的方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽，如有污穢，致不能辨認其牌號時，應洗刷清楚。常發現駕駛人利用紙板、玩偶、抹布等物品遮蔽車牌，更有甚者會加裝電動翻轉號牌或是電動遮牌裝置，試圖掩飾或隱蔽車輛真實身分，藉以規避交通違規甚或伺機從事不法行為，國道警方將持續嚴格取締。

目前以影片檢舉方式難以辨認車牌，仍須以巡邏車現場攔查方式取締，國道警方呼籲，用路人如在高速公路發現有上述遮蔽號牌情形，可利用1968 App警政報案功能報案，手機開啟定位功能後，國道警方系統會自動判斷人員所在位置，並立即派巡邏車前往攔查，以防杜此類違規，確維交通安全。