由於鋰基充電電池的巨大需求，葡萄牙北部地區計劃開採當地的鋰礦，然而，當地人擔心開礦之後，原本的好山好水，農業與畜牧業環境將受到無法挽回的傷害。

半島電視(aljazeera)報導，Savannah Resources 是一家總部位於英國的公司，他們計畫在葡萄牙東北部的巴羅蘇(Barroso)，開拓西歐最大的露天鋰礦，然而礦場與葡萄牙東北部的佩內達-熱雷斯國家公園(Peneda-Geres National Park)非常接近，覆蓋到當地的森林、牧場與農場。

保羅•皮雷斯(Paulo Pires)是當地的牧羊人，他帶著他的羊群和狗走上山，把羊群前往幾代人維護的古老灌溉渠道邊喝水。受訪問他表示：「這裡有很多財富，也就看到的這些自然環境。當我還是個孩子的時候，我經常和朋友們來這裡，我們在泉水里洗澡。」

皮雷很擔心開礦會毀了一切，因為他過去就曾看過。皮雷斯指著一片散落著塑膠管和爆破岩石的區域說道，「這是2017 年，進行鋰勘探的痕跡。」

皮雷第一次看到因尋找礦物而留下的傷口，從那以後，一想到他家門口的露天礦井，他就感到恐懼。「我們害怕噪音、灰塵和水污染。以後我能的羊帶到哪裡去？」

不過，今年 5 月，葡萄牙當局已初步批准上述的英國公司，可在約 840 公頃的土地上開發露天鋰礦，原因當然是歐洲的產業需要大量的鋰。鋰是電動車動力電池和儲存再生能源的關鍵組成部分，也是能源轉型、低碳工業的重要關鍵。如果開礦成功，預計每年將為約 50 萬輛電動車的電池，生產足夠的鋰。

歐盟委員會估計，到 2050 年，鋰的需求將增加60倍。委員會副主席塞夫柯維克(Maros Sefcovic)表示，如果沒有鋰等關鍵材料，1.5度氣候目標就無法實現。

為了防止歐盟對外部國家的依賴，歐盟通過《關鍵原料法案》，提出「至少10%的原料，應來自歐洲當地供應」。

葡萄牙能源和氣候部長古韋亞(Ana Fontoura Gouveia) 表示，她相信該國的礦產資源，將在歐盟確保更多電池產業鏈中發揮關鍵作用。據她所述，鋰可產生 90 億歐元的產值。

但是，當地社區發起反對鋰礦開採的運動，敦促當局暫停所有鋰項目，他們稱採礦會毀掉他們的生計，破壞山林與水土，結果只為少數人帶來短期利潤。

當地人擔心，礦井只會開採 10 年，但留下的卻是傷痕累累的殘局，可能需要幾個世紀才能恢復。

環保人士也出面反對，學者福納(Nuno Forner)認為，巴羅佐鋰礦開採的預期危害遠超過其收益。他說「這對土地、水和人們的健康的影響，將是非常重大的。綠色轉型應該納入我們使用地球有限資源的方式。用一輛電動車，替換另一輛汽車，並不能真正解決我們的問題。」