百里騎鐵馬探親，小姐弟誤上國道驚險畫面全曝光(請注意10秒處)

國道警方上月底凌晨3點40分，執行勤務時在國道3號南向409公里處、麟洛路段外側路肩，發現3個騎腳踏少年身影，巡邏車立即停靠路肩後，下車查看。

百里騎鐵馬探親，小姐弟誤上國道驚險畫面全曝光。(警方提供)

沒想到3名誤闖國道少年見前方警車停下，或許是害怕面對執法人員，竟掉頭折返逆向騎乘；由於深夜能見度不佳，國道用路人行車視線距離極短，若突然遭遇迎面而來的車輛，可能引發事故，後果則難以想像，危險情勢轉瞬間令人難以預測。

警方旋即判斷當下局面，立即驅車由前方2公里處便道迴轉北上，在3人逆向到達麟洛交流道前先一步將他們平安攔截，最終國道警網在南向410公里處平安將人攔下，防止可能事故的發生。

經查3人分別為13歲林姓男童及12歲林姓女童兄妹，另一位則是12歲梅姓男童，互為表兄妹關係，3人相約由屏東市出發，前往恆春探訪親人，但因路途遙遠又不諳路線，導致誤闖國道而上演此齣驚魂記。

員警將3人帶返分隊後立刻提供食物及熱飲助3人恢復體力，並立即聯繫家屬接回3名青少年，警方順利幫助3名青少年平安返家，讓兩個家庭能夠安心迎接即將到來的新年。