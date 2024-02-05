去年高雄市政府工務局完成高雄站東路彩色鋪面工程，獲市民迴響熱烈，為完善高雄車站周邊道路完整性，站西路北側彩色標線已於去年11月完成，南側在與交通部鐵道局南部工程分局多次研商訂於2月3日、4日夜間10時至翌日上午7時進行彩色鋪面施作，並提前於2月4日上午7時完工並開放通行。

站西路彩色標線完工並開放通行。（圖／高雄市工務局）

高雄市工務局表示，目前站東路交通事故逐漸下降，為回應民眾建議，比照先前站西路彩色鋪面模式，以強化車道辨識度、行車導引動線及路口行車秩序，市府規劃設置南、北段路口彩色標線，一併調整停止線及機慢車停等區。為提升高雄車站周邊車道辨識度及用路安全，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北的站東路為藍色、往南的站西路則是紅磚色，目前皆已完工開放。

往北的站東路為藍色、往南的站西路則是紅磚色，提升車道辨識度及用路安全。（圖／高雄市工務局）

道工處表示本次施工由工務局、交通局、警察局、環保局、交通部鐵道局南部工程分局共同規劃與合作，在施工團隊的彼此配合努力及介面有效整合下，加速趕工於一個晚上即完成建國、中山及站西路彩色鋪面，在農曆新年前替車站周邊換上新妝，增添市區艷麗光彩，也謝謝市民與相關單位的協助與體諒。