為強化高雄車站站西路車道辨識度與路口行車秩序，高雄市政府工務局訂於2月3日、4日（周六、日）夜間22時至隔日7時，管制站西路南段車道進行彩色舖面繪設工程，如工程提前完成即解除交通管制並開放通車。

工程施作期間將封閉站西路往南至中山／建國路口（西側）至中山／河北路口路段、重慶路部分路段 （自九如路南下段，不含九如／站西路口、九如／重慶路口），鋪面繪設完成後即提早開放通行；另站東路及站東路臨停接送區則維持人車通行，籲請用路人避開施工路段，提前改道行駛。

封閉施工期間，進出高雄火車站搭車旅客請多利用站東路行走或接送，高市警為便利東行至火車站之旅客，將視車流彈性於建國／同愛街口南側規畫旅客臨時接送區，並提醒該處僅供臨時來往火車站上、下客接送使用，請駕駛人切勿久停占用。

高市警呼籲，站西路南段施工期間，原利用博愛路、重慶街往南，經站西路方向車輛，請改走自立路、中華路；九如路往西方向車輛，請改走自由路、民族路；建國路經高雄火車站車輛請提早改走復興路、自由路、自立路、七賢路或中正路，請用路人遵循現場警、義交指揮通行，以維持交通順暢與安全。