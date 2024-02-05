前總統陳水扁20日將在台北國際書展舉行《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。國史館館長陳儀深指出，該書揭露兩蔣遷葬五指山國軍公墓為何功虧一簣？2008年改選總統前，民進黨內四大天王的競爭等內幕。今天要對扁的歷史地位定錨也許還有一些困難，但他的生命經驗，可以視為臺灣人的共同資產。

陳儀深之前即以學者身份，參與臺北市立文獻館2019年5月出版的《堅持─陳水扁口述訪談回憶錄》，此次也參與《陳水扁總統訪談錄》的訪問。

陳儀深以「從貧戶之子到臺灣總統」發表序文指出， 國史館在前館長吳密察時代就開始對扁的訪問，時間是2017年3月至2018年1月，第二階段則是等到2022年7月陳水扁的生活比較平靜，才恢復訪談，直到2023年6月為止進行25次，全書約60萬字。

他之前曾在《堅持》一書的序文中表示，臺北市長陳水扁的斐然政績已足以奠定他的歷史地位。他促成臺灣第一件BOT「臺北101」、使政府收到206億的權利金，並拿來做洲美快速道路和信義快速道路；戶政革新、櫃檯降低和微笑奉茶；完成捷運木柵線、公車專用道、推動「垃圾不落地」、騎乘機車須戴安全帽，莫不影響至今。

陳儀深認為，阿扁在臺北市長4年任內不論文化革新、制度建立或是硬體建設可以做到這個程度，實在讓前後任若干不同黨派的市長「看不到車尾燈」。

他說，陳水扁是首位讓國民黨下臺、完成政黨輪替的總統。對於他一上任為什麼提出「四不一沒有」？核四從停建到續建有什麼不得已的苦衷？兩蔣遷葬五指山國軍公墓的事為什麼功虧一簣？2008年改選總統之前民進黨內的四大天王呂、游、蘇、謝競爭有何內幕？阿扁都是有問必答，而且常有令人驚訝或驚豔的答案。

陳儀深強調，今天要對「阿扁總統」的歷史地位定錨也許還有一些困難，但訪談錄的出版必有助於理解一位臺灣總統所面對的國內紛爭與國際困境，以及這位總統因應的各種心境轉折。「要之，阿扁的生命經驗，可以視為臺灣人的共同資產」。