陳昊森（左起）、吳宗修、大霈以親情跟愛情貫穿《小子》全片。（陳俊吉攝）

導演王毓琦（左起）、朱延平、陶喆、大霈、陳昊森、吳宗修、譚艾珍首映會大合體。（陳俊吉攝）

賀歲片《小子》將在8日小年夜起於春節連假全台上映，電影5日舉辦首映會，監製朱延平、導演王毓琦率主演陳昊森、李霈瑜（大霈）、武打童星吳宗修及特別演出的譚艾珍合體造勢，金曲歌王陶喆也現身力挺催票房，他無酬獻唱《小子》同名主題曲，與38年前演唱經典喜劇片《好小子》主題曲的亡父陶大偉跨時空合作。

朱延平跟陶大偉是死黨，從小看著陶喆長大，「我從大家叫他是陶大偉的兒子，到陶大偉變成是陶喆的爸爸，其實陶大偉非常驕傲。」更曝陶喆成名賺錢後買保時捷、豪宅給陶大偉。至於電影主題曲是陶喆還陶大偉唱得比較好？朱延平指著天上說：「我怕上面那個不高興，他最氣人家說唱歌比較好聽、比他還帥。」

片中陳昊森是吳宗修的大哥，殺青那天正好是拍離別戲，又碰上陳昊森生日，所有人哭成一團，陳昊森說：「大霈還準備蛋糕，明明是我生日，小朋友還一直哭，所以我也哭了。」殺青後陳昊森還是會跟吳宗修保持聯絡，不過通常都是大的在等小的回訊，陳昊森笑說：「我會line他，但他的ID是『9點後別打擾』，都是我在等他。」

陳昊森跟大霈飾演情侶，而男方總讓女方失望，問大霈是否有感情受挫的經驗？她說自己高中曾打過當時的男友，因為對方跟自己討厭的女同學一起打球，讓她吃醋不爽，就用不會太痛的「貓拳」揍了男方一頓。

電影還找來38年前在《好小子》中飾演奶奶的譚艾珍回歸演出，她這回也是扮老奶奶，過了38年還在「凍齡」，她笑說：「我還演過陶大偉的媽勒！」另譚艾珍的女兒歐陽靖離婚後獨自撫養兒子，看在眼裡是否心疼？她開明說：「她（歐陽靖）很好，年輕人就是要有些經歷。」