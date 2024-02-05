藝人朱芯儀2021年診斷出罹患乳癌，日前宣布抗癌成功，重啟全新人生。2022年底在節目《醫師好辣》中分享兒子上幼稚園因一名男童劃傷女同學的臉引發風波，事件過程中家長群組不友善，因此決定小孩轉學，不料竟遭女網友在社群指控，老公衛斯理氣喊告。

朱芯儀感嘆家長群爭執關係太複雜難解，受不了家長群組氛圍，於是決定讓孩子轉學，沒想到卻遭女網友在網上發文爆料：「朱小姐的大兒子在學校舊事霸王及的問題小孩，還在這裡打人說被人打，笑死」，衛斯理面對不實言論氣憤提告妨害名譽。

士林地檢署經偵查後，今（5）日首度開庭，女網友否認犯行否認犯行，強調自己沒犯罪。衛斯理則委由律師出庭，指出女網友對孩子的言論已嚴重影響身心，至今仍未道歉。法官庭訊後諭知全案移送審理庭審理。

據悉，衛斯理先前受訪時表示，夫妻完全不認識對方，卻被對方不實指控，身為父親及丈夫，無法容忍，為了保護家人決定提告。