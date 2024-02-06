●被美國投資公司Piper Sandler調降目標價至225美元的特斯拉，收盤大跌3.7%，盤中也一度創去年5月以來最低。另外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）日前也曾宣布幾項缺失，故TESLA正在北美召回近220萬輛電動車。

●收跌1.31%的波音表示，部分737 MAX飛機機身發現產線上的作業瑕疵，故得延誤部分交機時間。美國聯邦航管局聲稱，波音737 MAX 9型號客機中，94%已完成檢查並重新回歸營運。

●在各券商上調目標價之後，NIVDIA股價續創新高且收漲4.8%，來到693.32美元。NVIDIA為中國大陸量身打造的AI晶片H20的終端產品，已可接受預訂。另外，包括高盛與美國銀行都把NVIDIA目標價上修至800美元。

●花旗指出，Meta上季業績與目前本季的財測，多數已超乎預期，主要是不斷成長的用戶，以及廣告收入大增所致，毛利率也跟著上升。因此，重申Meta是買入首選，目標價由440美元上修至525美元。這家臉書母公司的股價，大跌3.28%，收在459.41美元，盤後變化不大。

●全球速食巨擘麥當勞，上季獲利年增7.12%，營收增8.09%，雙雙優於預期。不過，同店銷售量只增3.4%，卻低於預估。麥當勞股價大跌3.75%，盤後續跌0.36%。

●社交媒體平台Snap宣佈，將裁撤全球員工10%，故受影響的人數約500位。自2022年以來，Snap已執行多次裁員，上次大規模的人力削減是發生在2022年8月，裁員20%左右。Snap股價下跌1.76%，收16.75美元，盤後上漲0.54%。