砷化鎵龍頭大廠穩懋（3105）元月營收15.14億元，月減9.19％，並較去年同期的低基期大幅成長73.52％。公司指出，產能利用率去年第四季已從前季的50％再提升至60％，預估今年還將持續提高；而今年首季因適逢淡季，估單季營收季減low-teens（約11％～13％），毛利率則落在mid-twenties（24％～26％）水準。

隨安卓品牌去年第四季庫存重返健康水位，客戶去年下半年陸續恢復拉貨，帶動穩懋業績明顯回溫，第四季獲利表現再度繳出優異成績單，單季稅後純益3.85億元，大幅季增10.31倍，並較2022年同期轉盈，毛利率也上升至逼近3成的29.4％，較第三季增加7.3個百分點。

展望後市，穩懋指出，雖地緣政治風險仍存，通膨影響也未完全消退，但經過庫存調整，加上客戶新品陸續推出，研判產業谷底已過。

而針對2024年手機換機需求，總經理陳國樺表示，穩懋客戶目前需求及下單狀況良好，看好智慧型手機今年仍會正向成長，或許成長百分比不會太高，但在5G、Wi-Fi 7等新興應用帶動下，預估今年產能利用率應會較去年提升，上半年相對不擔心，下半年則仍需持續觀察。